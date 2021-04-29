В Україні побільшало "жовтих" зон: у якій області послабили карантин
В "жовту" зону входять вже сім регіонів
В "жовту" зону входять вже сім регіонів
В Україні розширили "жовту" зону епідеміологічної небезпеки, перевівши туди Вінницьку область.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews
Таким чином в "жовту" зону входять вже сім регіонів - Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. "Червоними" поки залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Решта регіонів - "помаранчеві".
Нагадаємо, 16 квітня на Вінниччині продовжили карантин, але скасували деякі обмеження.
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