У Києві закрили ще сім закладів під час "карантинних" рейдів

Загалом на керівників та власників закладів склали 286 адміністративних протоколів

Загалом на керівників та власників закладів склали 286 адміністративних протоколів

Фото: з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що за останній тиждень групи контролю перевірили майже 6 тисяч ресторанів, нічних клубів, кафе та магазинів, 7 закладів закрили.

Про це мер розповів на брифінгу, передає RegioNews.

За останній тиждень групи контролю перевірили майже 6 тисяч ресторанів, нічних клубів, кафе та магазинів, 7 закладів закрили. Загалом на керівників та власників закладів склали 286 адміністративних протоколів і виписали штрафи від 34 до 170 тисяч гривень", - заявив Кличко.

Також мер закликав підприємців не нехтувати карантинними правилами.



Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що кількість нових випадків захворювання у столиці трохи зменшилася, але високою залишається смертність від вірусу.