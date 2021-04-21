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21 квітня 2021, 13:41 3

У Києві закрили ще сім закладів під час "карантинних" рейдів

21 квітня 2021, 13:41 3
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Загалом на керівників та власників закладів склали 286 адміністративних протоколів
Загалом на керівників та власників закладів склали 286 адміністративних протоколів
Фото: з відкритих джерел
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Мер Києва Віталій Кличко розповів, що за останній тиждень групи контролю перевірили майже 6 тисяч ресторанів, нічних клубів, кафе та магазинів, 7 закладів закрили.

Про це мер розповів на брифінгу, передає RegioNews.

За останній тиждень групи контролю перевірили майже 6 тисяч ресторанів, нічних клубів, кафе та магазинів, 7 закладів закрили. Загалом на керівників та власників закладів склали 286 адміністративних протоколів і виписали штрафи від 34 до 170 тисяч гривень", - заявив Кличко.

Також мер закликав підприємців не нехтувати карантинними правилами.

Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що кількість нових випадків захворювання у столиці трохи зменшилася, але високою залишається смертність від вірусу.

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