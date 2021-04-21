У Києві закрили ще сім закладів під час "карантинних" рейдів
Загалом на керівників та власників закладів склали 286 адміністративних протоколів
Загалом на керівників та власників закладів склали 286 адміністративних протоколів
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що за останній тиждень групи контролю перевірили майже 6 тисяч ресторанів, нічних клубів, кафе та магазинів, 7 закладів закрили.
Про це мер розповів на брифінгу, передає RegioNews.
За останній тиждень групи контролю перевірили майже 6 тисяч ресторанів, нічних клубів, кафе та магазинів, 7 закладів закрили. Загалом на керівників та власників закладів склали 286 адміністративних протоколів і виписали штрафи від 34 до 170 тисяч гривень", - заявив Кличко.
Також мер закликав підприємців не нехтувати карантинними правилами.
Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що кількість нових випадків захворювання у столиці трохи зменшилася, але високою залишається смертність від вірусу.
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