В Киеве закрыли еще семь заведений во время "карантинных" рейдов

Всего на руководителей и владельцев заведений составили 286 административных протоколов

Всего на руководителей и владельцев заведений составили 286 административных протоколов

Фото: из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что за последнюю неделю группы контроля проверили почти 6 тысяч ресторанов, ночных клубов, кафе и магазинов, 7 заведений закрыли.

Об этом мэр рассказал на брифинге, передает RegioNews.

За последнюю неделю группы контроля проверили почти 6 тысяч ресторанов, ночных клубов, кафе и магазинов, 7 заведений закрыли. Всего на руководителей и владельцев заведений составили 286 административных протоколов и выписали штрафы от 34 до 170 тысяч гривен", - заявил Кличко.

Также мэр призвал предпринимателей не пренебрегать карантинными правилами.



Напомним, ранее Кличко сообщил, что количество новых случаев заболевания в столице немного уменьшилась, но высокой остается смертность от вируса.