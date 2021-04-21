В Киеве закрыли еще семь заведений во время "карантинных" рейдов
Всего на руководителей и владельцев заведений составили 286 административных протоколов
Всего на руководителей и владельцев заведений составили 286 административных протоколов
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что за последнюю неделю группы контроля проверили почти 6 тысяч ресторанов, ночных клубов, кафе и магазинов, 7 заведений закрыли.
Об этом мэр рассказал на брифинге, передает RegioNews.
За последнюю неделю группы контроля проверили почти 6 тысяч ресторанов, ночных клубов, кафе и магазинов, 7 заведений закрыли. Всего на руководителей и владельцев заведений составили 286 административных протоколов и выписали штрафы от 34 до 170 тысяч гривен", - заявил Кличко.
Также мэр призвал предпринимателей не пренебрегать карантинными правилами.
Напомним, ранее Кличко сообщил, что количество новых случаев заболевания в столице немного уменьшилась, но высокой остается смертность от вируса.
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Квартиры, машины и деньги, деньги, деньги. ТОП-3 самых интересных деклараций глав ОГА
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?