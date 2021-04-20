В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных: больше всего в столице и на Харьковщине

Среди заболевших - 414 детей

Среди заболевших - 414 детей

Фото: из открытых источников

В Украине за 19 апреля COVID-19 диагностировали у 8940 человек, зафиксировано 367 летальных случаев, госпитализировали 2042 человека, 12 075 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

8 940 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 20 апреля. Среди заболевших - 414 детей и 251 медработник", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 77 678 (в том числе методом ПЦР - 37 557, методом ИФА - 16 815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 23 306).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 961 956 человек;

выздоровели - 1 499 752 лица;

летальных исходов - 40 367;

проведено ПЦР-тестов - 8 996 039.

Напомним, сутками ранее зафиксировано 214 летальных случаев от COVID-19.