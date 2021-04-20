08:59  20 апреля
В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных: больше всего в столице и на Харьковщине
11:45  19 апреля
Во Львове разработают протокол празднования Пасхи в "красной" зоне
08:11  20 апреля
Боевики продолжают обстрелы на Донбассе: зафиксировано 6 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 апреля 2021, 08:59 11

В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных: больше всего в столице и на Харьковщине

20 апреля 2021, 08:59 11
Читайте також українською мовою
Среди заболевших - 414 детей
Среди заболевших - 414 детей
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 19 апреля COVID-19 диагностировали у 8940 человек, зафиксировано 367 летальных случаев, госпитализировали 2042 человека, 12 075 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

8 940 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 20 апреля. Среди заболевших - 414 детей и 251 медработник", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 77 678 (в том числе методом ПЦР - 37 557, методом ИФА - 16 815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 23 306).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 961 956 человек;
  • выздоровели - 1 499 752 лица;
  • летальных исходов - 40 367;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 996 039.

Напомним, сутками ранее зафиксировано 214 летальных случаев от COVID-19.

коронавирус Минздрав карантин медики пандемия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Ватные бороды, парковые статуи и сбивание сосулек. Самые громкие харьковские тендеры-2021
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram