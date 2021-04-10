Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано майже 400 смертей
В Україні за 9 квітня COVID-19 діагностували у 17 463 осіб, зафіксовано 398 летальних випадків, госпіталізовано 4709 осіб, 10 722 пацієнти одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
17 463 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 квітня. Зокрема, захворіли 684 дитини і 394 медпрацівники", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - здійснено тестувань за добу - 122 181 (в тому числі методом ПЛР - 54 420, методом ІФА - 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 44 861).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (1605), Дніпропетровській (1383), Харківській (1343), Львівській (1342) та Київській (1133) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 841 137 осіб;
- одужало - 1 405 826 осіб;
- летальних випадків - 36 779;
- проведення ПЛР-тестів - 8 622 424.
Нагадаємо, добою раніше COVID-19 діагностували у 19 676 осіб, зафіксовано 419 летальних випадків.