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Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано майже 400 смертей
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10 квітня 2021, 10:41 7

Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано майже 400 смертей

10 квітня 2021, 10:41 7
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Найбільше нових заражень виявили в Києві (1605) і Дніпропетровській області (1383)
Найбільше нових заражень виявили в Києві (1605) і Дніпропетровській області (1383)
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 9 квітня COVID-19 діагностували у 17 463 осіб, зафіксовано 398 летальних випадків, госпіталізовано 4709 осіб, 10 722 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

17 463 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 квітня. Зокрема, захворіли 684 дитини і 394 медпрацівники", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - здійснено тестувань за добу - 122 181 (в тому числі методом ПЛР - 54 420, методом ІФА - 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 44 861).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (1605), Дніпропетровській (1383), Харківській (1343), Львівській (1342) та Київській (1133) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 841 137 осіб;
  • одужало - 1 405 826 осіб;
  • летальних випадків - 36 779;
  • проведення ПЛР-тестів - 8 622 424.

Нагадаємо, добою раніше COVID-19 діагностували у 19 676 осіб, зафіксовано 419 летальних випадків.

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