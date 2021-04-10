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Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано почти 400 смертей
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10 апреля 2021, 10:41 9

Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано почти 400 смертей

10 апреля 2021, 10:41 9
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Больше всего новых заражений выявили в Киеве (1605) и Днепропетровской области (1383)
Больше всего новых заражений выявили в Киеве (1605) и Днепропетровской области (1383)
Фото: из открытых источников
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В Украине за 9 апреля COVID-19 диагностировали у 17 463 человек, зафиксировано 398 летальных случаев, госпитализированы 4709 человек, 10 722 пациенты выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

17 463 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 апреля. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработники”, - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - осуществлено тестирований за сутки - 122 181 (в том числе методом ПЦР - 54 420, методом ИФА - 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 861).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 841 137 человек;
  • выздоровели - 1 405 826 человек;
  • летальных случаев - 36 779;
  • проведения ПЦР-тестов - 8 622 424.

Напомним, сутками ранее COVID-19 диагностировали у 19 676 человек, зафиксировано 419 летальных случаев.

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