В Україні оновили вимоги до "червоних" зон: дозволили відкрити хімчистки
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду
Кабінет міністрів послабив карантинні обмеження в "червоній" зоні епідемічної небезпеки, дозволивши торгівлю садівним матеріалом та надання послуг з прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів.
Про це повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
В "червоних зонах" дозволили торгівлю садівним матеріалом та надання послуг з прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів. Кабмін виключив необхідність наявності ПЛР-тестів для іноземців та осіб без громадянства віком до 12 років", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Кабміні закликали "червоні” області перевести людей на дистанційку.
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