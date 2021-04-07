В Україні оновили вимоги до "червоних" зон: дозволили відкрити хімчистки

Про це повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

В "червоних зонах" дозволили торгівлю садівним матеріалом та надання послуг з прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів. Кабмін виключив необхідність наявності ПЛР-тестів для іноземців та осіб без громадянства віком до 12 років", - йдеться у повідомленні.