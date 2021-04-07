14:42  07 квітня
В Україні оновили вимоги до "червоних" зон: дозволили відкрити хімчистки
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07 квітня 2021, 14:42 17

В Україні оновили вимоги до "червоних" зон: дозволили відкрити хімчистки

07 квітня 2021, 14:42 17
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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів послабив карантинні обмеження в "червоній" зоні епідемічної небезпеки, дозволивши торгівлю садівним матеріалом та надання послуг з прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів.

Про це повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

В "червоних зонах" дозволили торгівлю садівним матеріалом та надання послуг з прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів. Кабмін виключив необхідність наявності ПЛР-тестів для іноземців та осіб без громадянства віком до 12 років", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Кабміні закликали "червоні” області перевести людей на дистанційку.

Кабмін карантин торговля червона зона депутати

 
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