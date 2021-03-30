В Україні понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу

Найбільше нових заражень виявили в Києві (1422)

Найбільше нових заражень виявили в Києві (1422)

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 29 березня COVID-19 діагностували у 10 533 людей, зафіксовано 286 летальних випадків, госпіталізували 2 597 людей, 3576 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

10 533 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні. Серед захворілих - 367 дітей і 250 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

Було здійснено тестувань за добу - 96 947 (в тому числі методом ПЛР - 50 836, методом ІФА - 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 981).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 662 942 особи;

одужало - 1 307 076 осіб;

летальних результатів - 32 418;

проведено ПЛР-тестів - 8 058 263.

Нагадаємо, в Україні за 28 березня COVID-19 зафіксовано 178 летальних випадків, госпіталізували 3129 хворих.