В Украине более 10 тысяч новых случаев коронавируса

Больше всего новых заражений выявили в Киеве (1422)

Больше всего новых заражений выявили в Киеве (1422)

Фото: из открытых источников

В Украине за 29 марта COVID-19 диагностировали у 10 533 человек, зафиксировано 286 летальных случаев, госпитализировали 2 597 человек, 3576 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

10 533 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине. Среди заболевших - 367 детей и 250 медработников", - сообщил Степанов.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

Было осуществлено тестирований за сутки - 96 947 (в том числе методом ПЦР - 50 836, методом ИФА - 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 981).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 662 942 лица;

выздоровели - 1 307 076 человек;

летальных исходов - 32 418;

проведено ПЦР-тестов - 8 058 263.

Напомним, в Украине за 28 марта COVID-19 зафиксировано 178 летальных случаев, госпитализировали 3129 больных.