Україна чекає на 300 тис. доз вакцини AstraZeneca і 117 тис. доз Pfizer найближчим часом - Зеленський

Вакцинація другою дозою розпочнеться з кінця травня

Вакцинація другою дозою розпочнеться з кінця травня

Фото: www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом у рамках програми COVAX до України очікуються постачання 300 тисяч доз вакцини AstraZeneca і 117 тисяч доз вакцини Pfizer.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт глави держави.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Очікується, що найближчим часом Україна отримає в межах програми COVAX 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer. Вакцинація другою дозою розпочнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення. Саме за таким алгоритмом формується найміцніший імунітет, - цитує Зеленського його прес-служба.

Як повідомляється, "Україна продовжує переговори за прямими контрактами на закупівлю вакцин, що дасть змогу охопити щепленнями якнайбільшу кількість українців".

Як повідомлялося, Зеленський хоче запровадити в Україні "паспорти вакцинації". Він пропонує наслідувати приклад і досвід передових світових держав.