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29 березня 2021, 16:54 4

Україна чекає на 300 тис. доз вакцини AstraZeneca і 117 тис. доз Pfizer найближчим часом - Зеленський

29 березня 2021, 16:54 4
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Вакцинація другою дозою розпочнеться з кінця травня
Вакцинація другою дозою розпочнеться з кінця травня
Фото: www.president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом у рамках програми COVAX до України очікуються постачання 300 тисяч доз вакцини AstraZeneca і 117 тисяч доз вакцини Pfizer.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт глави держави.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Очікується, що найближчим часом Україна отримає в межах програми COVAX 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer. Вакцинація другою дозою розпочнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення. Саме за таким алгоритмом формується найміцніший імунітет, - цитує Зеленського його прес-служба.

Як повідомляється, "Україна продовжує переговори за прямими контрактами на закупівлю вакцин, що дасть змогу охопити щепленнями якнайбільшу кількість українців".

Як повідомлялося, Зеленський хоче запровадити в Україні "паспорти вакцинації". Він пропонує наслідувати приклад і досвід передових світових держав.

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