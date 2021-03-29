Украина ждет 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз Pfizer ближайшее время - Зеленский

Вакцинация второй дозой начнется с конца мая

Вакцинация второй дозой начнется с конца мая

Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в рамках программы COVAX в Украину ожидаются поставки 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт главы государства.

Об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется самый крепкий иммунитет, - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Как сообщается, "Украина продолжает переговоры по прямым контрактам на закупку вакцин, что позволит охватить прививками максимальное количество украинцев".

Как сообщалось, Зеленский хочет ввести в Украине "паспорта вакцинации". Он предлагает следовать примеру и опыт передовых мировых держав.