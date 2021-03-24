Новий антирекорд: за добу померли 342 українця від COVID-19
В Україні за 23 березня COVID-19 діагностували у 14 174 осіб, зафіксовано 342 летальних випадки, 7386 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
14 174 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні. Серед захворілих - 750 дітей та 434 медпрацівника", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 126 948 (в тому числі методом ПЛР - 52 196, методом ІФА - 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 53 203).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1300), Одеській (1177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 579 906 осіб;
- одужало - 1 276 272 особи;
- летальних результатів - 30 773;
- проведено ПЛР-тестів - 7 778 231.
Нагадаємо, в Україні 22 березня був зафіксований антирекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19.