В Україні кількість COVID-хворих і госпіталізованих продовжує зростати

Найбільше нових випадків в Києві (1210) і Львівській області (1140)

Найбільше нових випадків в Києві (1210) і Львівській області (1140)

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 18 березня COVID-19 виявили у 15 850 осіб, зафіксовано 262 летальних випадки, госпіталізували 4444 людини, 4592 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

15 850 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 19 березня. Серед захворілих - 830 дітей і 401 медпрацівник", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 115 274 (в тому числі методом ПЛР - 53 379, методом ІФА - 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40 654).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 519 926 осіб;

одужали - 1 248 782 особи;

летальних результатів - 29 515;

проведено ПЛР-тестів - 7 573 737.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 15 053 осіб, зафіксовано 267 летальних випадків.