В Україні кількість COVID-хворих і госпіталізованих продовжує зростати
В Україні за 18 березня COVID-19 виявили у 15 850 осіб, зафіксовано 262 летальних випадки, госпіталізували 4444 людини, 4592 пацієнти одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
15 850 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 19 березня. Серед захворілих - 830 дітей і 401 медпрацівник", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 115 274 (в тому числі методом ПЛР - 53 379, методом ІФА - 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40 654).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 519 926 осіб;
- одужали - 1 248 782 особи;
- летальних результатів - 29 515;
- проведено ПЛР-тестів - 7 573 737.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 15 053 осіб, зафіксовано 267 летальних випадків.