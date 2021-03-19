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В Украине количество COVID-больных и госпитализированных продолжает расти
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19 марта 2021, 09:12 16

В Украине количество COVID-больных и госпитализированных продолжает расти

19 марта 2021, 09:12 16
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Больше всего новых случаев в Киеве (1210) и Львовской области (1140)
Больше всего новых случаев в Киеве (1210) и Львовской области (1140)
Фото: из открытых источников
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В Украине за 18 марта COVID-19 выявили у 15 850 человек, зафиксировано 262 летальных случая, госпитализировали 4444 человека, 4592 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

15 850 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 19 марта. Среди заболевших - 830 детей и 401 медработник", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 115 274 (в том числе методом ПЦР - 53 379, методом ИФА - 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 654).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 519 926 человек;
  • выздоровели - 1 248 782 лица;
  • летальных исходов - 29 515;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 573 737.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 15 053 человек, зафиксировано 267 летальных случаев.

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