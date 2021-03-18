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18 березня 2021, 10:29 5

Вакцинація в Україні: за добу щеплення отримали майже 10 тисяч осіб

18 березня 2021, 10:29 5
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Від початку кампанії щеплено 81 755 осіб
Від початку кампанії щеплено 81 755 осіб
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу, 17 березня, в Україні вакциновано проти коронавірусу 9832 людини, всі вони отримали 1 дозу препарату AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Від початку кампанії щеплено 81 755 осіб, із них отримали 1 дозу - 81 754 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 особа", - йдеться у повідомленні.

В Україні поки тільки одна людина отримала другу дозу препарату, тобто завершила вакцинацію.

Нагадаємо, що за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6284 щеплення), найменша - у Житомирській області (1441 щеплення).

коронавірус вакцина МОЗ медики пандемія

 
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