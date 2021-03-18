Вакцинація в Україні: за добу щеплення отримали майже 10 тисяч осіб
Від початку кампанії щеплено 81 755 осіб
Від початку кампанії щеплено 81 755 осіб
За минулу добу, 17 березня, в Україні вакциновано проти коронавірусу 9832 людини, всі вони отримали 1 дозу препарату AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.
Від початку кампанії щеплено 81 755 осіб, із них отримали 1 дозу - 81 754 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 особа", - йдеться у повідомленні.
В Україні поки тільки одна людина отримала другу дозу препарату, тобто завершила вакцинацію.
Нагадаємо, що за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6284 щеплення), найменша - у Житомирській області (1441 щеплення).
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