Вакцинація в Україні: за добу щеплення отримали майже 10 тисяч осіб

Від початку кампанії щеплено 81 755 осіб

Від початку кампанії щеплено 81 755 осіб

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу, 17 березня, в Україні вакциновано проти коронавірусу 9832 людини, всі вони отримали 1 дозу препарату AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Від початку кампанії щеплено 81 755 осіб, із них отримали 1 дозу - 81 754 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 особа", - йдеться у повідомленні.

В Україні поки тільки одна людина отримала другу дозу препарату, тобто завершила вакцинацію.

Нагадаємо, що за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6284 щеплення), найменша - у Житомирській області (1441 щеплення).