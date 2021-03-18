Вакцинация в Украине: за сутки прививки получили почти 10 тысяч человек

С начала кампании привито 81 755 человек

С начала кампании привито 81 755 человек

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 17 марта, в Украине вакцинировано против коронавируса 9832 человека, все они получили 1 дозу препарата AstraZeneca (Covishield) индийского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

С начала кампании привито 81 755 человек, из них получили 1 дозу - 81 754 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек", - говорится в сообщении.

В Украине пока только один человек получил вторую дозу препарата, то есть завершил вакцинацию.

Напомним, что за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6284 прививки), наименьшее - в Житомирской области (1441 прививки).