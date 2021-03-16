В Україні за добу значно зросла кількість COVID-вакцинованих
За понеділок зробили майже на 7 тисяч щеплень більше, ніж у неділю
За понеділок зробили майже на 7 тисяч щеплень більше, ніж у неділю
Станом на ранок 16 березня в Україні вакциновано вже 62 083 українці, а за останню добу щеплення отримали 8 928 осіб, це на 6910 щеплень більше, ніж напередодні.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.
Так, за добу найбільшу кількість щеплень зафіксовано у Полтавській області - 690, а за весь період вакцинальної кампанії лідирує Донецька область - 5 644 щеплення. Найменше щеплень на сьогодні - у Чернігівській області (1 226).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 440 щеплень;
- Волинська область – 270 щеплень;
- Дніпропетровська область – 490 щеплень;
- Донецька область – 600 щеплень;
- Житомирська область – 130 щеплень;
- Закарпатська область – 190 щеплень;
- Запорізька область – 240 щеплень;
- Івано-Франківська область – 490 щеплень;
- Київська область – 600 щеплень;
- Кіровоградська область – 180 щеплень;
- Луганська область – 220 щеплень;
- Львівська область – 349 щеплень;
- м. Київ – 560 щеплень;
- Миколаївська область – 240 щеплень;
- Одеська область – 270 щеплень;
- Полтавська область – 690 щеплень;
- Рівненська область – 300 щеплень;
- Сумська область – 280 щеплень;
- Тернопільська область – 590 щеплень;
- Харківська область – 259 щеплень;
- Херсонська область – 360 щеплень;
- Хмельницька область – 410 щеплень;
- Чернівецька область – 370 щеплень;
- Чернігівська область – 220 щеплень;
- Черкаська область – 180 щеплень.
Нагадаємо, в Україні за 15 березня COVID-19 діагностували у 9642 осіб, зафіксовано 264 летальних випадки, госпіталізували 2005 осіб.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Лінія розколу: як помститься Дубінський за своє виключення з партії Зеленського
Боротьба із облрадою та чутки про Разумкова. Чим відзначився у свої перші сто днів голова Хмельницької ОДА Гамалій