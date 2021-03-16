09:01  16 березня
В країні різко зросла кількість нових випадків зараження COVID-19
10:01  16 березня
Потужний вибух під Києвом: у поліції розповіли подробиці
08:11  16 березня
Доба в ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь, втрат немає
UA | RU
UA | RU
16 березня 2021, 10:32 8

В Україні за добу значно зросла кількість COVID-вакцинованих

16 березня 2021, 10:32 8
Читайте также на русском языке
За понеділок зробили майже на 7 тисяч щеплень більше, ніж у неділю
За понеділок зробили майже на 7 тисяч щеплень більше, ніж у неділю
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на ранок 16 березня в Україні вакциновано вже 62 083 українці, а за останню добу щеплення отримали  8 928 осіб, це на 6910 щеплень більше, ніж напередодні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, за добу найбільшу кількість щеплень зафіксовано у Полтавській області - 690, а за весь період вакцинальної кампанії лідирує Донецька область - 5 644 щеплення. Найменше щеплень на сьогодні - у Чернігівській області (1 226).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 440 щеплень;
  • Волинська область – 270 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 490 щеплень;
  • Донецька область – 600 щеплень;
  • Житомирська область – 130 щеплень;
  • Закарпатська область – 190 щеплень;
  • Запорізька область – 240 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 490 щеплень;
  • Київська область – 600 щеплень;
  • Кіровоградська область – 180 щеплень;
  • Луганська область – 220 щеплень;
  • Львівська область – 349 щеплень;
  • м. Київ – 560 щеплень;
  • Миколаївська область – 240 щеплень;
  • Одеська область – 270 щеплень;
  • Полтавська область – 690 щеплень;
  • Рівненська область – 300 щеплень;
  • Сумська область – 280 щеплень;
  • Тернопільська область – 590 щеплень;
  • Харківська область – 259 щеплень;
  • Херсонська область – 360 щеплень;
  • Хмельницька область – 410 щеплень;
  • Чернівецька область – 370 щеплень;
  • Чернігівська область – 220 щеплень;
  • Черкаська область – 180 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за 15 березня COVID-19 діагностували у 9642 осіб, зафіксовано 264 летальних випадки, госпіталізували 2005 осіб.

вакцинація коронавірус МОЗ регіони область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Лінія розколу: як помститься Дубінський за своє виключення з партії Зеленського
Боротьба із облрадою та чутки про Разумкова. Чим відзначився у свої перші сто днів голова Хмельницької ОДА Гамалій
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua