В Україні за добу значно зросла кількість COVID-вакцинованих

За понеділок зробили майже на 7 тисяч щеплень більше, ніж у неділю

За понеділок зробили майже на 7 тисяч щеплень більше, ніж у неділю

Фото: з відкритих джерел

Станом на ранок 16 березня в Україні вакциновано вже 62 083 українці, а за останню добу щеплення отримали 8 928 осіб, це на 6910 щеплень більше, ніж напередодні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ. Так, за добу найбільшу кількість щеплень зафіксовано у Полтавській області - 690, а за весь період вакцинальної кампанії лідирує Донецька область - 5 644 щеплення. Найменше щеплень на сьогодні - у Чернігівській області (1 226). Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу: Вінницька область – 440 щеплень;

Волинська область – 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 490 щеплень;

Донецька область – 600 щеплень;

Житомирська область – 130 щеплень;

Закарпатська область – 190 щеплень;

Запорізька область – 240 щеплень;

Івано-Франківська область – 490 щеплень;

Київська область – 600 щеплень;

Кіровоградська область – 180 щеплень;

Луганська область – 220 щеплень;

Львівська область – 349 щеплень;

м. Київ – 560 щеплень;

Миколаївська область – 240 щеплень;

Одеська область – 270 щеплень;

Полтавська область – 690 щеплень;

Рівненська область – 300 щеплень;

Сумська область – 280 щеплень;

Тернопільська область – 590 щеплень;

Харківська область – 259 щеплень;

Херсонська область – 360 щеплень;

Хмельницька область – 410 щеплень;

Чернівецька область – 370 щеплень;

Чернігівська область – 220 щеплень;

Черкаська область – 180 щеплень. Нагадаємо, в Україні за 15 березня COVID-19 діагностували у 9642 осіб, зафіксовано 264 летальних випадки, госпіталізували 2005 осіб.

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