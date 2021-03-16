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16 марта 2021, 09:24 2

Платные камеры в СИЗО принесли Минюсту почти 2,8 миллиона

16 марта 2021, 09:24 2
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Все деньги направили на ремонт бесплатных камер
Все деньги направили на ремонт бесплатных камер
Фото: из открытых источников
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В Министерстве юстиции рассказали, сколько получили денег за использование платных камер с улучшенными бытовыми условиями в следственных изоляторах. Речь идет о 2 миллионах 795 тысячах гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщил Минюст в Facebook.

Так, по данным министерства, все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта на платных камерах, направляют на ремонт бесплатных камер следственных изоляторов.

На начало марта этого года обновлено 39 бесплатных камер на 280 мест.

Отмечается, что больше всего таких помещений отремонтировано в ГУ "Киевский следственный изолятор" - 11 камер на 138 мест.

Как сообщалось, ранее Малюська показал камеру в Лукьяновском СИЗО за 100 тысяч. Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры.

СИЗО камеры тюрьма Минюст деньги

 
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