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16 березня 2021, 08:42 6

Україні ще рано судити про якість вакцини AstraZeneca - Корнієнко

16 березня 2021, 08:42 6
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В країні ще не зробили достатньої кількості щеплень, "щоб робити якісь висновки", вважає він
В країні ще не зробили достатньої кількості щеплень, "щоб робити якісь висновки", вважає він
Фото: з відкритих джерел
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Україні поки рано відмовлятися від вакцини Covishield компанії AstraZeneca, щоб робити які-небудь висновки про якість препарату, спершу необхідно вакцинувати більшу кількість людей.

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Давайте спочатку вакцинуємось, а потім будемо робити якісь висновки. Питання вакцинації для нас найбільш важливе, тому що у нас - зростання захворюваності і є ризик увійти в третю хвилю. Єдиний шанс уникнути третьої хвилі і локдауну - це вакцинація", - заявив Корнієнко.

Свою позицію з приводу вакцини Covishield озвучила прессекретар президента Юлія Мендель. У своєму ТВ-шоу вона повідомила, що вакцину вже купила Канада і планує придбати Великобританія. "Не будуть же ці країни купувати вакцину, яка несе загрозу життя їх громадянами", - вважає Мендель.

Раніше через повідомлення про випадки тромбоемболії та тромбозів, у тому числі смертельних, тринадцять країн Європи повідомили, що на тиждень-два припиняють вакцинацію щепленнями від COVID-19 компанії AstraZeneca, аналог якої під назвою CoviShield 23 лютого завезли в Україну. Такі рішення ухвалили після кількох випадків утворення тромбів, які призвели до смерті.

Раніше повідомлялося, що у МОЗ розповіли, коли починає діяти вакцина від коронавірусу після щеплення.

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