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16 марта 2021, 08:42 6

Украине еще рано судить о качестве вакцины AstraZeneca - Корниенко

16 марта 2021, 08:42 6
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В стране еще не сделали достаточного количество прививок, "чтобы делать какие-то выводы", считает он
В стране еще не сделали достаточного количество прививок, "чтобы делать какие-то выводы", считает он
Фото: из открытых источников
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Украине пока рано отказываться от вакцины Covishield компании AstraZeneca, чтобы делать какие-либо выводы о качестве препарата, сперва необходимо вакцинировать большее количество людей.

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Давайте сначала вакцинируемся, а потом будем делать какие-то выводы. Вопрос вакцинации для нас наиболее важен, потому что у нас - рост заболеваемости и есть риск войти в третью волну. Единственный шанс избежать третьей волны и локдауна - это вакцинация", - заявил Корниенко.

Свою позицию по поводу вакцины Covishield озвучила и пресс-секретарь президента Юлия Мендель. В своем ТВ-шоу она сообщила, что вакцину уже купила Канада и планирует приобрести Великобритания. "Не будут же эти страны покупать вакцину, которая несет угрозу жизни их гражданами", - считает Мендель.

Ранее из-за сообщений о случаях тромбоэмболии и тромбоза, в том числе смертельных, тринадцать стран Европы сообщили, что на неделю-две приостанавливают вакцинацию прививками от COVID-19 компании AstraZeneca, аналог которой под названием CoviShield 23 февраля завезли в Украину. Такие решения власти приняли после нескольких случаев образования тромбов, которые привели к смерти.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали, когда начинает действовать вакцина от коронавируса после прививки.

вакцина Минздрав Юлия Мендель Александр Корниенко вакцинация

 
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