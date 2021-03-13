За добу від коронавірусу прищепили понад 9 тисяч осіб - МОЗ

Лідером по вакцинації залишається Донецька область

Лідером по вакцинації залишається Донецька область

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу, 12 березня, в Україні першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca індійського виробництва отримали 9304 людини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Таким чином, станом на ранок сьогоднішнього дня в Україні вакциновані від коронавірусу 47 541 особа. Зараз у нашій країні вакциновані отримують першу дозу препарату.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксовано у Київській області (690 щеплень), за весь період прищепної кампанії найбільшу кількість щеплених в Донецькій області (4654 щеплення), найменша - у Чернігівській області (756 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 400 щеплень;

Волинська область – 310 щеплень;

Дніпропетровська область – 550 щеплень;

Донецька область – 540 щеплень;

Житомирська область – 170 щеплень;

Закарпатська область – 280 щеплень;

Запорізька область – 360 щеплень;

Івано-Франківська область – 374 щеплення;

Київська область – 690 щеплень;

Кіровоградська область – 220 щеплень;

Луганська область – 160 щеплень;

Львівська область – 330 щеплень;

м. Київ – 340 щеплень;

Миколаївська область – 430 щеплень;

Одеська область – 210 щеплень;

Полтавська область – 530 щеплень;

Рівненська область – 280 щеплень;

Сумська область – 440 щеплень;

Тернопільська область – 570 щеплень;

Харківська область – 290 щеплень;

Херсонська область – 560 щеплень;

Хмельницька область – 250 щеплень;

Чернівецька область – 420 щеплень;

Чернігівська область – 130 щеплень;

Черкаська область – 470 щеплень.

Нагадаємо, 12 березня голова Івано-Франківської ОДА отримав щеплення від коронавірусу в мобільному госпіталі.