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13 березня 2021, 11:12 3

За добу від коронавірусу прищепили понад 9 тисяч осіб - МОЗ

13 березня 2021, 11:12 3
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Лідером по вакцинації залишається Донецька область
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу, 12 березня, в Україні першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca індійського виробництва отримали 9304 людини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Таким чином, станом на ранок сьогоднішнього дня в Україні вакциновані від коронавірусу 47 541 особа. Зараз у нашій країні вакциновані отримують першу дозу препарату.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксовано у Київській області (690 щеплень), за весь період прищепної кампанії найбільшу кількість щеплених в Донецькій області (4654 щеплення), найменша - у Чернігівській області (756 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 400 щеплень;
  • Волинська область – 310 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 550 щеплень;
  • Донецька область – 540 щеплень;
  • Житомирська область – 170 щеплень;
  • Закарпатська область – 280 щеплень;
  • Запорізька область – 360 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 374 щеплення;
  • Київська область – 690 щеплень;
  • Кіровоградська область – 220 щеплень;
  • Луганська область – 160 щеплень;
  • Львівська область – 330 щеплень;
  • м. Київ – 340 щеплень;
  • Миколаївська область – 430 щеплень;
  • Одеська область – 210 щеплень;
  • Полтавська область – 530 щеплень;
  • Рівненська область – 280 щеплень;
  • Сумська область – 440 щеплень;
  • Тернопільська область – 570 щеплень;
  • Харківська область – 290 щеплень;
  • Херсонська область – 560 щеплень;
  • Хмельницька область – 250 щеплень;
  • Чернівецька область – 420 щеплень;
  • Чернігівська область – 130 щеплень;
  • Черкаська область – 470 щеплень.

Нагадаємо, 12 березня голова Івано-Франківської ОДА отримав щеплення від коронавірусу в мобільному госпіталі.

коронавірус вакцина МОЗ пандемія вакцинація

 
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