За добу від коронавірусу прищепили понад 9 тисяч осіб - МОЗ
Лідером по вакцинації залишається Донецька область
Лідером по вакцинації залишається Донецька область
За минулу добу, 12 березня, в Україні першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca індійського виробництва отримали 9304 людини.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Таким чином, станом на ранок сьогоднішнього дня в Україні вакциновані від коронавірусу 47 541 особа. Зараз у нашій країні вакциновані отримують першу дозу препарату.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксовано у Київській області (690 щеплень), за весь період прищепної кампанії найбільшу кількість щеплених в Донецькій області (4654 щеплення), найменша - у Чернігівській області (756 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 400 щеплень;
- Волинська область – 310 щеплень;
- Дніпропетровська область – 550 щеплень;
- Донецька область – 540 щеплень;
- Житомирська область – 170 щеплень;
- Закарпатська область – 280 щеплень;
- Запорізька область – 360 щеплень;
- Івано-Франківська область – 374 щеплення;
- Київська область – 690 щеплень;
- Кіровоградська область – 220 щеплень;
- Луганська область – 160 щеплень;
- Львівська область – 330 щеплень;
- м. Київ – 340 щеплень;
- Миколаївська область – 430 щеплень;
- Одеська область – 210 щеплень;
- Полтавська область – 530 щеплень;
- Рівненська область – 280 щеплень;
- Сумська область – 440 щеплень;
- Тернопільська область – 570 щеплень;
- Харківська область – 290 щеплень;
- Херсонська область – 560 щеплень;
- Хмельницька область – 250 щеплень;
- Чернівецька область – 420 щеплень;
- Чернігівська область – 130 щеплень;
- Черкаська область – 470 щеплень.
Нагадаємо, 12 березня голова Івано-Франківської ОДА отримав щеплення від коронавірусу в мобільному госпіталі.
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