Сумщина стала антилідером по кількості проведених щеплень від COVID-19

В області зробили лише 350 щеплень

В області зробили лише 350 щеплень

Фото: з відкритих джерел

Протягом 8 березня в Україні від коронавірусу вакциною AstraZeneca виробництва Serum Institute India отримали щеплення 1 171 особа.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Центра громадського здоровʼя.

За минулу добу найбільше щеплень зробили у Донецькій області - 294. Також область лідирує за загальною кількістю щеплень, за весь період кампанії зробили 2474 щеплень. Найменш вакцинованою на сьогодні є Сумська область - 350 щеплень.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 10 щеплень;

Волинська область – 30 щеплень;

Дніпропетровська область – 40 щеплень;

Донецька область – 294 щеплень;

Закарпатська область – 30 щеплень;

Запорізька область – 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 187 щеплень;

Київська область – 120 щеплень;

Луганська область – 110 щеплень;

Львівська область – 30 щеплень;

Полтавська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 60 щеплень;

Харківська область – 40 щеплень;

Херсонська область – 20 щеплень;

Хмельницька область – 20 щеплень;

Чернівецька область – 50 щеплень;

Чернігівська область – 50 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за 8 березня з діагнозом COVID-19 госпіталізували 1 837 осіб, померли 76 хворих.