Сумщина стала антилідером по кількості проведених щеплень від COVID-19
В області зробили лише 350 щеплень
В області зробили лише 350 щеплень
Протягом 8 березня в Україні від коронавірусу вакциною AstraZeneca виробництва Serum Institute India отримали щеплення 1 171 особа.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Центра громадського здоровʼя.
За минулу добу найбільше щеплень зробили у Донецькій області - 294. Також область лідирує за загальною кількістю щеплень, за весь період кампанії зробили 2474 щеплень. Найменш вакцинованою на сьогодні є Сумська область - 350 щеплень.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 10 щеплень;
- Волинська область – 30 щеплень;
- Дніпропетровська область – 40 щеплень;
- Донецька область – 294 щеплень;
- Закарпатська область – 30 щеплень;
- Запорізька область – 10 щеплень;
- Івано-Франківська область – 187 щеплень;
- Київська область – 120 щеплень;
- Луганська область – 110 щеплень;
- Львівська область – 30 щеплень;
- Полтавська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 60 щеплень;
- Харківська область – 40 щеплень;
- Херсонська область – 20 щеплень;
- Хмельницька область – 20 щеплень;
- Чернівецька область – 50 щеплень;
- Чернігівська область – 50 щеплень.
Нагадаємо, в Україні за 8 березня з діагнозом COVID-19 госпіталізували 1 837 осіб, померли 76 хворих.
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