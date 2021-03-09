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09 березня 2021, 10:54 9

Сумщина стала антилідером по кількості проведених щеплень від COVID-19

09 березня 2021, 10:54 9
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В області зробили лише 350 щеплень
В області зробили лише 350 щеплень
Фото: з відкритих джерел
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Протягом 8 березня в Україні від коронавірусу вакциною AstraZeneca виробництва Serum Institute India отримали щеплення 1 171 особа.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Центра громадського здоровʼя.

За минулу добу найбільше щеплень зробили у Донецькій області - 294. Також область лідирує за загальною кількістю щеплень, за весь період кампанії зробили 2474 щеплень. Найменш вакцинованою на сьогодні є Сумська область - 350 щеплень.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 10 щеплень;
  • Волинська область – 30 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 40 щеплень;
  • Донецька область – 294 щеплень;
  • Закарпатська область – 30 щеплень;
  • Запорізька область – 10 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 187 щеплень;
  • Київська область – 120 щеплень;
  • Луганська область – 110 щеплень;
  • Львівська область – 30 щеплень;
  • Полтавська область – 70 щеплень;
  • Тернопільська область – 60 щеплень;
  • Харківська область – 40 щеплень;
  • Херсонська область – 20 щеплень;
  • Хмельницька область – 20 щеплень;
  • Чернівецька область – 50 щеплень;
  • Чернігівська область – 50 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за 8 березня з діагнозом COVID-19 госпіталізували 1 837 осіб, померли 76 хворих.

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