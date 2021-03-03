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Коронавірус в Україні: кількість нових інфікованих різко зросла
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03 березня 2021, 08:56 7

Коронавірус в Україні: кількість нових інфікованих різко зросла

03 березня 2021, 08:56 7
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Вірус діагностували у 7 235 осіб
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 2 березня COVID-19 зафіксовано 185 летальних випадків, були госпіталізовані 3 486 хворих, 5118 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

7235 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 3 березня. Серед захворілих - 429 дітей і 319 медпрацівників", - написав міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 85 043 (в тому числі методом ПЛР - 34 945, методом ІФА - 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32 410).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 364 705 осіб;
  • одужало - 1 182 036 осіб;
  • летальних результатів - 26 397;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 983 925.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 5336 осіб.

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