Коронавірус в Україні: кількість нових інфікованих різко зросла
В Україні за 2 березня COVID-19 зафіксовано 185 летальних випадків, були госпіталізовані 3 486 хворих, 5118 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
7235 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 3 березня. Серед захворілих - 429 дітей і 319 медпрацівників", - написав міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 85 043 (в тому числі методом ПЛР - 34 945, методом ІФА - 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32 410).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 364 705 осіб;
- одужало - 1 182 036 осіб;
- летальних результатів - 26 397;
- проведено ПЛР-тестів - 6 983 925.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 5336 осіб.