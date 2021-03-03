08:56  03 марта
Коронавирус в Украине: количество новых инфицированных резко возросло
10:29  03 марта
Мэр Николаева Сенкевич прогнозирует отказникам от вакцинации лечение "за свой счет"
08:32  03 марта
Боевики один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
03 марта 2021, 08:56 8

Коронавирус в Украине: количество новых инфицированных резко возросло

03 марта 2021, 08:56 8
Читайте також українською мовою
Вирус диагностировали у 7 235 человек
Вирус диагностировали у 7 235 человек
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 2 марта COVID-19 зафиксировано 185 летальных случая, были госпитализированы 3 486 больных, 5118 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

7235 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 марта. Среди заболевших - 429 детей и 319 медработников", - написал министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 85 043 (в том числе методом ПЦР - 34 945, методом ИФА - 17 688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 410).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 364 705 человек;
  • выздоровели - 1 182 036 человек;
  • летальных исходов - 26 397;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 983 925.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 5336 человек.

Минздрав коронавирус пандемия инфекции болезнь госпитализация

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua