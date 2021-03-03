Коронавирус в Украине: количество новых инфицированных резко возросло

Вирус диагностировали у 7 235 человек

Вирус диагностировали у 7 235 человек

Фото: из открытых источников

В Украине за 2 марта COVID-19 зафиксировано 185 летальных случая, были госпитализированы 3 486 больных, 5118 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

7235 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 марта. Среди заболевших - 429 детей и 319 медработников", - написал министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 85 043 (в том числе методом ПЦР - 34 945, методом ИФА - 17 688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 410).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 364 705 человек;

выздоровели - 1 182 036 человек;

летальных исходов - 26 397;

проведено ПЦР-тестов - 6 983 925.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 5336 человек.