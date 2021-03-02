Україна отримає майже 2 млн доз вакцин від COVID-19 в рамках COVAX

Це будуть вакцини виробництва Pfizer і AstraZeneca

Це будуть вакцини виробництва Pfizer і AstraZeneca

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Україна отримає понад 1,8 млн доз вакцин від коронавірусу в рамках першого раунду механізму COVAX до травня цього року.

Про це повідомляє пресс-служба Альянсу вакцин GAVI, передаэ RegioNews з посиланням на "Ділову столицю".

Так, Україні виділено 1 776 000 доз вакцин Oxford/AstraZeneca, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India. В переліку окремо зазначаються 117 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech, про постачання яких повідомлялося раніше.

Також повідомляється, що список буде оновлений пізніше на цьому тижні, щоб надати додаткову інформацію про очікувані терміни постачання, поділені на лютий-березень та квітень-травень 2021 року.

Як повідомлялося, учора міністр Степанов заявив, що конкретних дат поставок COVID-вакцин від COVAX поки немає. Це пов’язано з браком виробничих потужностей у світі.