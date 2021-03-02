Украина получит почти 2 млн доз вакцин от COVID-19 в рамках COVAX

Это будут вакцины производства Pfizer и AstraZeneca

Это будут вакцины производства Pfizer и AstraZeneca

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Украина получит более 1,8 млн доз вакцин от коронавируса в рамках первого раунда механизма COVAX до мая этого года.

Об этом сообщает на пресс-служба Альянса вакцин GAVI, передаёт RegioNews со ссылкой на "Деловую столицу".

Так, Украине выделено 1 776 000 доз вакцин Oxford/AstraZeneca, включая вакцины, произведенные Serum Institute of India. В перечне отдельно указываются 117 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech, о поставках которых сообщалось ранее.

Также сообщается, что список будет обновлен позже на этой неделе, чтобы предоставить дополнительную информацию об ожидаемых сроках поставки, поделенных на февраль-март и апрель-май 2021 года.

Как сообщалось, вчера министр Степанов заявил, что конкретных дат поставок COVID-вакцин от COVAX пока нет. Это связано с нехваткой производственных мощностей в мире.