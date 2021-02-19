Депутатка від "Слуги народу" Олена Шуляк прийшла в Раду з дорогим аксесуаром

Його вартість – від 300 доларів до 2 тисяч

Його вартість – від 300 доларів до 2 тисяч

Фото з Facebook-сторінки Яна Доброносова

Народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк з'явилася в парламенті з дуже дорогою шпилькою у волоссі.

Знімок на своїй сторінці в Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов, передає RegioNews.

На фото відображена шпилька для волосся від відомого бренду Chanel.

В коментарях думки про вартість шпильки розділилися. Одні вважають, що вартість аксесуара – 2 тисячі доларів, інші наводять посилання на такий товар за ціною 300 доларів.

Олена Шуляк українська підприємиця, політик. Народна депутатка України IX скликання.

З 15 листопада 2019 року — представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України.

На час виборів: генеральна директорка ТОВ "Мідланд Девелопмент Україна". Заступниця голови депутатської фракції партії "Слуга народу". Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Як повідомлялося, експерт Глеба вважає Олену Шуляк "змією", яку міністр Чернишов пригрів у себе на грудях. За його словами, саме Шуляк призначать наступним міністром.

Віктор Глеба заявляв, що "Будівельна мафія" разом з Чернишовим і Шуляк змовилися проти реформ Зеленського.