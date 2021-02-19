Депутатка від "Слуги народу" Олена Шуляк прийшла в Раду з дорогим аксесуаром
Народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк з'явилася в парламенті з дуже дорогою шпилькою у волоссі.
Знімок на своїй сторінці в Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов, передає RegioNews.
На фото відображена шпилька для волосся від відомого бренду Chanel.
В коментарях думки про вартість шпильки розділилися. Одні вважають, що вартість аксесуара – 2 тисячі доларів, інші наводять посилання на такий товар за ціною 300 доларів.
Олена Шуляк українська підприємиця, політик. Народна депутатка України IX скликання.
З 15 листопада 2019 року — представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України.
На час виборів: генеральна директорка ТОВ "Мідланд Девелопмент Україна". Заступниця голови депутатської фракції партії "Слуга народу". Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Posted by Yan Dobronosov on Friday, February 19, 2021
Як повідомлялося, експерт Глеба вважає Олену Шуляк "змією", яку міністр Чернишов пригрів у себе на грудях. За його словами, саме Шуляк призначать наступним міністром.
Віктор Глеба заявляв, що "Будівельна мафія" разом з Чернишовим і Шуляк змовилися проти реформ Зеленського.