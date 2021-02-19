Депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк пришла в Раду с дорогим аксессуаром

Его стоимость – от 300 долларов до 2 тысяч

Его стоимость – от 300 долларов до 2 тысяч

Фото с Facebook-страницы Яна Доброносова

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк появилась в парламенте с очень дорогой заколкой в волосах.

Снимок на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов, передает RegioNews.

На фото запечатлена заколка для волос от известного бренда Chanel.

В коментариях мнения о стоимости заколки разделились. Одни считают, что стоимость аксессуара – 2 тысячи долларов, другие приводят ссылки на такой товар по цене 300 долларов.

Елена Шуляк украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.

С 15 ноября 2019 года — представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины.

На время выборов: генеральный директор ООО "Мидланд Девелопмент Украина", беспартийная. Заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга народа". Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Как сообщалось, эксперт Глеба считает Елену Шуляк "змеей", которую министр Чернышов пригрел у себя на груди. По его словам, именно Шуляк назначат следующим министром.

Также Виктор Глеба заявлял, что "Строительная мафия" вместе с Чернышовым и Шуляк сговорились против реформ Зеленского.