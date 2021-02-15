Ткаченко советует повременить со штрафами за нарушение языкового закона

Министерство запустит платформу по изучению украинского языка онлайн

Министерство запустит платформу по изучению украинского языка онлайн

Фото: LB.ua

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что лучше повременить со штрафами за нарушение языкового закона до тех пор, пока те кто не знают украинский язык, смогут ознакомиться с ним.

Об этом Ткаченко рассказал в интервью "LB.ua", передает RegioNews.

Я бы повременил со штрафами за неиспользование украинского языка. Нужно вначале провести двух-трехлетнюю программу реальной промоции украинского языка, чтобы была возможность для тех, кто его не знает - изучить, понять и, возможно, полюбить. Также чтобы была возможность его изучения у разных возрастных групп. А не ставить телегу впереди лошади", - сказал министр.

Он сообщил, что министерство планирует подать на утверждение программу по поддержке и продвижению украинского языка, рассчитанную до 2027 года. Она предусматривает, в том числе и бесплатные языковые курсы.

В этом году мы запустили платформу по изучению украинского языка онлайн. В этой программе предусмотрено также издание книг и словарей", - добавил Ткаченко.

Напомним, мэр Николаева хочет лишать слова депутатов за несоблюдение языкового закона.