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15 февраля 2021, 12:04 62

Ткаченко советует повременить со штрафами за нарушение языкового закона

15 февраля 2021, 12:04 62
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Министерство запустит платформу по изучению украинского языка онлайн
Министерство запустит платформу по изучению украинского языка онлайн
Фото: LB.ua
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что лучше повременить со штрафами за нарушение языкового закона до тех пор, пока те кто не знают украинский язык, смогут ознакомиться с ним.

Об этом Ткаченко рассказал в интервью "LB.ua", передает RegioNews.

Я бы повременил со штрафами за неиспользование украинского языка. Нужно вначале провести двух-трехлетнюю программу реальной промоции украинского языка, чтобы была возможность для тех, кто его не знает - изучить, понять и, возможно, полюбить. Также чтобы была возможность его изучения у разных возрастных групп. А не ставить телегу впереди лошади", - сказал министр.

Он сообщил, что министерство планирует подать на утверждение программу по поддержке и продвижению украинского языка, рассчитанную до 2027 года. Она предусматривает, в том числе и бесплатные языковые курсы.

В этом году мы запустили платформу по изучению украинского языка онлайн. В этой программе предусмотрено также издание книг и словарей", - добавил Ткаченко.

Напомним, мэр Николаева хочет лишать слова депутатов за несоблюдение языкового закона.

министр украинский язык язык культура Александр Ткаченко

 
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