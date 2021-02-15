10:32  14 февраля
Коронавирус в Украине: более 3 тысяч новых случаев, умерли 45 человек
11:32  14 февраля
В Киеве затопило улицы из-за аварии на трубопроводе
08:11  15 февраля
Обстрелы и гибель военных: на Донбассе зафиксированы очередные нарушения со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
15 февраля 2021, 08:32 14

В Украине пока не обнаружили новых мутаций коронавируса - ВОЗ

15 февраля 2021, 08:32 14
Читайте також українською мовою
Еще ожидаются результаты анализов нескольких образцов
Еще ожидаются результаты анализов нескольких образцов
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине пока не фиксировали новых мутаций COVID. При этом для проведения анализов материалы приходится отправлять за границу.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, передает RegioNews.

Он рассказал, что в ближайшее время ожидаются результаты анализов нескольких образцов.

В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины доставили в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - сказал Хабихт.

Напомним, сейчас в мире распространяется несколько видов новых штаммов коронавирус, среди которых мутировавший COVID из Британии, ЮАР, Бразилии и Японии.

Ранее сообщалось, в Украине более 3 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 45 человек.

коронавирус болезнь медицина инфекции анализы

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua