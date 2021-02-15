В Украине пока не обнаружили новых мутаций коронавируса - ВОЗ
В Украине пока не фиксировали новых мутаций COVID. При этом для проведения анализов материалы приходится отправлять за границу.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, передает RegioNews.
Он рассказал, что в ближайшее время ожидаются результаты анализов нескольких образцов.
В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины доставили в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - сказал Хабихт.
Напомним, сейчас в мире распространяется несколько видов новых штаммов коронавирус, среди которых мутировавший COVID из Британии, ЮАР, Бразилии и Японии.
Ранее сообщалось, в Украине более 3 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 45 человек.