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Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
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04 лютого 2021, 08:56 128

Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків

04 лютого 2021, 08:56 128
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За минулу добу одужали 9933 пацієнта
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 3 лютого діагноз COVID-19 підтвердили 5082 особам, 140 пацієнтів померли, були госпіталізовані 1893 хворих.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

5082 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 4 лютого. Серед захворілих - 258 дітей і 220 медпрацівників", - повідомив міністр.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано в Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), в місті Київ (342), Львівській (308) і Харківській (299) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1232246 осіб;
  • одужало - 1055406 осіб;
  • летальних результатів - 23 229;
  • проведення ПЛР-тестів - 6324775.

Нагадаємо, днями раніше в Україні COVID-19 підтвердили 3 285 особам.

карантин коронавірус пандемія вірус МОЗ

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