Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків

За минулу добу одужали 9933 пацієнта

За минулу добу одужали 9933 пацієнта

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 3 лютого діагноз COVID-19 підтвердили 5082 особам, 140 пацієнтів померли, були госпіталізовані 1893 хворих.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

5082 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 4 лютого. Серед захворілих - 258 дітей і 220 медпрацівників", - повідомив міністр.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано в Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), в місті Київ (342), Львівській (308) і Харківській (299) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1232246 осіб;

одужало - 1055406 осіб;

летальних результатів - 23 229;

проведення ПЛР-тестів - 6324775.

Нагадаємо, днями раніше в Україні COVID-19 підтвердили 3 285 особам.