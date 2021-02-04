Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
За прошедшие сутки выздоровели 9933 пациента
За прошедшие сутки выздоровели 9933 пациента
В Украине за 3 февраля диагноз COVID-19 подтвердили 5082 людям, 140 пациентов умерло, были госпитализированы 1893 больных.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
5082 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 4 февраля. Среди заболевших - 258 детей и 220 медработников", - сообщил министр.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), в городе Киев (342), Львовской (308) и Харьковской (299) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1232246 человек;
- выздоровели - 1055406 человек;
- летальных исходов - 23 229;
- проведения ПЦР-тестов - 6324775.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 подтвердили 3 285 людям.
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