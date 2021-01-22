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22 січня 2021, 14:15 15

У Києві викрили співробітника Інституту раку на схемі у понад 10 мільйонів

22 січня 2021, 14:15 15
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Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу
Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу
Фото: з відкритих джерел
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру матеріально-відповідальній особі Національного інституту раку МОЗ України за фактами привласнення лікарських засобів та інших матеріальних цінностей в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Підозрюваний, отримавши на відповідальне зберігання лікарські засоби, серед яких інструменти та прилади для проведення хірургічних втручань, а також інші матеріальні цінності, діючи у змові з невстановленими особами, упродовж 2019-2020 років неодноразово їх привласнював", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок таких дій інституту завдано понад 10 млн грн збитків, що підтверджується висновками експертизи та актами інвентаризації. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві на хабарі 3 тис. дол. затримали двох чиновників Мін'юсту, державні виконавці вимагали гроші у мешканки столиці.

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