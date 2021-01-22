У Києві викрили співробітника Інституту раку на схемі у понад 10 мільйонів
У Києві правоохоронці повідомили про підозру матеріально-відповідальній особі Національного інституту раку МОЗ України за фактами привласнення лікарських засобів та інших матеріальних цінностей в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.
Підозрюваний, отримавши на відповідальне зберігання лікарські засоби, серед яких інструменти та прилади для проведення хірургічних втручань, а також інші матеріальні цінності, діючи у змові з невстановленими особами, упродовж 2019-2020 років неодноразово їх привласнював", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок таких дій інституту завдано понад 10 млн грн збитків, що підтверджується висновками експертизи та актами інвентаризації. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Києві на хабарі 3 тис. дол. затримали двох чиновників Мін'юсту, державні виконавці вимагали гроші у мешканки столиці.