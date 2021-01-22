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22 января 2021, 14:15 19

В Киеве разоблачили сотрудника Института рака на схеме в 10 миллионов

22 января 2021, 14:15 19
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Решается вопрос относительно избрания злоумышленнику меры пресечения
Фото: из открытых источников
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении материально-ответственному лицу Национального института рака Минздрава Украины по фактам присвоения лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Подозреваемый, получив на ответственное хранение лекарственные средства, среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности, действуя в сговоре с неустановленными лицами, в течение 2019-2020 годов неоднократно присваивал их", - говорится в сообщении.

В результате таких действий институту было нанесено более 10 млн грн убытков, что подтверждается выводами экспертизы и актами инвентаризации. Сейчас решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Киеве на взятке 3 тыс. долл. задержали двух чиновников Минюста, государственные исполнители требовали деньги у жительницы столицы.

болезнь медицина Минздрав медики коррупция
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