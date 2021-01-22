COVID-19 в Україні: за добу госпіталізували майже дві тисячі хворих

Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях

Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 5348 осіб, зафіксовано 163 летальних випадки, госпіталізували 1900 хворих, 14 239 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

5348 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 січня. Зокрема, захворіло 164 дитини і 225 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1182969 осіб;

видужало - 928 969 осіб;

летальних результатів - 21 662;

проведення ПЛР-тестів - 6057828.

Нагадаємо, днями раніше в Україні COVID-19 виявили у 5583 осіб.