COVID-19 в Україні: за добу госпіталізували майже дві тисячі хворих
Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях
Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях
В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 5348 осіб, зафіксовано 163 летальних випадки, госпіталізували 1900 хворих, 14 239 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
5348 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 січня. Зокрема, захворіло 164 дитини і 225 медпрацівників", - повідомив міністр.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1182969 осіб;
- видужало - 928 969 осіб;
- летальних результатів - 21 662;
- проведення ПЛР-тестів - 6057828.
Нагадаємо, днями раніше в Україні COVID-19 виявили у 5583 осіб.
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