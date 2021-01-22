11:02  22 січня
У МОЗ розповіли, де в країні найгірша епідситуація
08:32  22 січня
У Харкові повідомили про затримання трьох осіб, причетних до роботи будинку престарілих
08:11  22 січня
На Донбасі зафіксовано сім порушень режиму "тиші", загинув військовий
UA | RU
UA | RU
22 січня 2021, 09:14 11

COVID-19 в Україні: за добу госпіталізували майже дві тисячі хворих

22 січня 2021, 09:14 11
Читайте также на русском языке
Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях
Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 5348 осіб, зафіксовано 163 летальних випадки, госпіталізували 1900 хворих, 14 239 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

5348 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 січня. Зокрема, захворіло 164 дитини і 225 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1182969 осіб;
  • видужало - 928 969 осіб;
  • летальних результатів - 21 662;
  • проведення ПЛР-тестів - 6057828.

Нагадаємо, днями раніше в Україні COVID-19 виявили у 5583 осіб.

коронавірус карантин хвороба МОЗ пандемія
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Плюси і мінуси Назаренка: якими є перші результати роботи голови Кіровоградської ОДА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Всі блоги »