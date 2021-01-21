COVID-19 в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
За минулу добу помер 241 пацієнт
За минулу добу помер 241 пацієнт
В Україні за 20 січня коронавірус виявили у 5583 осіб, госпіталізували 1 811 хворих, 13 981 пацієнт одужав.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
5583 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 січня. Зокрема, захворіли 173 дитини і 229 медпрацівників", - повідомив міністр.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) і Дніпропетровській (295) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 177 621 особа;
- одужало - 914 730 осіб;
- летальних результатів - 21 499;
- проведено ПЛР-тестів - 6 034 418.
Нагадаємо, днями раніше в Україні COVID-19 виявили у 4 383 осіб.
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