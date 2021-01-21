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21 січня 2021, 09:01 8

COVID-19 в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків

21 січня 2021, 09:01 8
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За минулу добу помер 241 пацієнт
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 20 січня коронавірус виявили у 5583 осіб, госпіталізували 1 811 хворих, 13 981 пацієнт одужав.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

5583 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 січня. Зокрема, захворіли 173 дитини і 229 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) і Дніпропетровській (295) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 177 621 особа;
  • одужало - 914 730 осіб;
  • летальних результатів - 21 499;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 034 418.

Нагадаємо, днями раніше в Україні COVID-19 виявили у 4 383 осіб.

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