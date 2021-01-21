COVID-19 в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
За прошедшие сутки умер 241 пациент
За прошедшие сутки умер 241 пациент
В Украине за 20 января коронавирус обнаружили у 5583 человек, госпитализировали 1 811 больных, 13 981 пациент выздоровел.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
5583 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 января. В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников", - сообщил министр.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 177 621 человек;
- выздоровели - 914 730 человек;
- летальных исходов - 21 499;
- проведено ПЦР-тестов - 6 034 418.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 выявили у 4 383 человек.
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