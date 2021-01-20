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20 січня 2021, 09:06 10

Коронавірус в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло

20 січня 2021, 09:06 10
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Було госпіталізовано 2011 осіб
Було госпіталізовано 2011 осіб
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 19 січня коронавірус виявили у 4 383 осіб, зафіксовано 212 летальних випадків, 14 501 пацієнт одужав.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

4383 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 січня. Зокрема, захворіли 161 дитина і 239 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) і Одеській (223) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1172038 осіб;
  • одужало - 900 749 осіб;
  • летальних випадків - 21 258;
  • проведення ПЛР-тестів - 6009914.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 3939 осіб.

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