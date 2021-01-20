Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело
Были госпитализированы 2011 человек
Были госпитализированы 2011 человек
В Украине за 19 января коронавирус выявили у 4 383 человек, зафиксировано 212 летальных случаев, 14 501 пациент выздоровел.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
4383 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 января. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников”, - сообщил министр.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1172038 человек;
- выздоровели - 900 749 человек;
- летальных случаев - 21 258;
- проведения ПЦР-тестов - 6009914.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 3939 человек.
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