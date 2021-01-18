В Украине после выходных резко снизился суточный показатель COVID-19

В больницы попали 1 304 больных

В больницы попали 1 304 больных

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 3034 человек, зафиксировано 67 летальных случаев, 5236 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

3034 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 января. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), городе Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 163 716 человек;

выздоровели - 871 196 человек;

летальных исходов - 20 869;

проведения ПЦР-тестов - 5 964 388.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 5990 человек.