В Украине после выходных резко снизился суточный показатель COVID-19
В больницы попали 1 304 больных
В больницы попали 1 304 больных
В Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 3034 человек, зафиксировано 67 летальных случаев, 5236 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
3034 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 января. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников", - сообщил министр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), городе Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 163 716 человек;
- выздоровели - 871 196 человек;
- летальных исходов - 20 869;
- проведения ПЦР-тестов - 5 964 388.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 5990 человек.
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