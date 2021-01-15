Международная организация будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины вместо "Медзакупок"

Покупать вакцины от коронавируса будет британская Crown Agents

Покупать вакцины от коронавируса будет британская Crown Agents

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Международная компания Crown Agents будет осуществлять закупки вакцины от COVID-19 для Украины, а не государственное предприятие "Медзакупки", которое было уполномочено на это раньше.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Степанов, передает RegioNews.

Закупкой вакцин от COVID-19 будет осуществлять международная организация Crown Agents, она будет иметь полномочия, в частности, на заключение контрактов, согласно проведенным Министерством здравоохранения, руководством государства переговоров, а также логистическое сопровождение грузов”, - сообщил министр.

По его словам, "Медзакупки" больше не будут заниматься вакцинами от коронавируса, потому что "результаты 2020 года показали, что работа ГП является крайне неэффективной с точки зрения организации процесса руководства компании".

Напомним, ранее Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" заявило о блокировке его деятельности со стороны Министерства здравоохранения.

В ответ на это министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство сменит компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин.