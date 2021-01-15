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15 січня 2021, 09:01 8

Коронавірус в Україні: за добу виявили більше восьми тисяч нових випадків

15 січня 2021, 09:01 8
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Найбільшу кількість випадків виявили в місті Київ та Донецькій області
Найбільшу кількість випадків виявили в місті Київ та Донецькій області
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 14 січня COVID-19 виявили у 8199 осіб, зафіксовано 166 летальних випадків, були госпіталізовані 2152 людини, 10 328 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

8199 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 січня. Зокрема, захворіли 236 дітей і 315 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 146 963 особи;
  • одужало - 847 391 особа;
  • летальних результатів - 20 542;
  • проведено ПЛР-тестів - 5 90 5076.

Нагадаємо, в Україні за 13 січня заразилися коронавірусом 7925 осіб.

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