Коронавірус в Україні: за добу виявили більше восьми тисяч нових випадків

Найбільшу кількість випадків виявили в місті Київ та Донецькій області

Найбільшу кількість випадків виявили в місті Київ та Донецькій області

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 14 січня COVID-19 виявили у 8199 осіб, зафіксовано 166 летальних випадків, були госпіталізовані 2152 людини, 10 328 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

8199 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 січня. Зокрема, захворіли 236 дітей і 315 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 146 963 особи;

одужало - 847 391 особа;

летальних результатів - 20 542;

проведено ПЛР-тестів - 5 90 5076.

Нагадаємо, в Україні за 13 січня заразилися коронавірусом 7925 осіб.