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15 января 2021, 09:01 8

Коронавирус в Украине: за сутки выявили более восьми тысяч новых случаев

15 января 2021, 09:01 8
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Наибольшее количество случаев выявили в городе Киев и Донецкой области
Наибольшее количество случаев выявили в городе Киев и Донецкой области
Фото: из открытых источников
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В Украине за 14 января COVID-19 обнаружили у 8199 человек, зафиксировано 166 летальных случаев, были госпитализированы 2152 человека, 10 328 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

8199 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 января. В частности, заболели 236 детей и 315 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 146 963 лица;
  • выздоровели - 847 391 человек;
  • летальных исходов - 20 542;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 90 5076.

Напомним, в Украине за 13 января заразились коронавирусом 7925 человек.

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