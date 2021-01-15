Умер один из спонсоров Зеленского юрист Нижний

Он входил в ближайшее окружение президента

Он входил в ближайшее окружение президента

Фото: hillmont.com

От тяжелой болезни 14 января скончался юрист и соуправляющий партнер юридической компании HillMont Partners Сергей Нижний. Он консультировал студию "Квартал 95" и был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.

Как передает RegioNews, об этом стало известно изданию "Гордон".

Сообщается, что Нижний скончался после тяжелой болезни. У него остались жена и трое детей.

Нижний входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он консультировал студию "Квартал 95", художественным руководителем которой был Зеленский до избрания главой государства. Кроме того, он был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.

В 2007 году Нижний баллотировался в Верховную Раду по списку "Нашей Украины – Народной самообороны", но в парламент не прошел. Был помощником нардепа от НУНС Николая Катеринчука.

2009-го Нижегородской получил адвокатскую лицензию. С 2016-го стал одним из основателей юридической компании HillMont Partners. На сайте фирмы указано, что Нижний специализировался на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя одного из управлений Офиса генерального прокурора умер при загадочных обстоятельствах в ночь с 31 декабря на 1 января.