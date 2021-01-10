В Україні смертність від COVID-19 за добу збільшилася на 24% - РНБО

За час епідемії найбільше випадків захворювання виявлено в Києві, Одеській та Харківській областях

За час епідемії найбільше випадків захворювання виявлено в Києві, Одеській та Харківській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу число нових випадків COVID-19 виросло на 3,4%, а кількість смертей від вірусу за цей період зросла на 23,8%.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), передає RegioNews.

Так, за минулу добу в порівнянні з попередніми кількість нових випадків коронавірусу збільшилася на 5 011 (3,4% за добу) до 1 115 026, а число померлих від вірусу на 99 (23,8% за добу) до 19 767.

Також кількість активних хворих на ранок 10 січня склало 303 661 особу, що на 0,1% менше у порівнянні з попередньою добою. Кількість інфікованих з початку пандемії склало 1 115 026 осіб, померли від інфекції 19 767 осіб, одужали - 791 598.

За весь час пандемії в Україні найбільше випадків зараження зафіксовано в Києві (117 217), Одеській (75 663) і Харківській (72 570) областях.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 9 січня COVID-19 виявили у 5011 осіб.