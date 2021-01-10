В Украине смертность от COVID-19 за сутки увеличилась на 24% - СНБО

За время эпидемии больше всего случаев болезни выявлено в Киеве, Одесской и Харьковской областях

За время эпидемии больше всего случаев болезни выявлено в Киеве, Одесской и Харьковской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки число новых случаев COVID-19 выросло на 3,4%, а количество смертей от вируса за этот период выросло на 23,8%.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), передает RegioNews. Так, за прошедшие сутки по сравнению с предыдущими количество новых случаев коронавируса увеличилось на 5 011 (3,4% за сутки) до 1 115 026, а число умерших от вируса на 99 (23,8% за сутки) до 19 767. Также количество активных больных на утро 10 января составило 303 661 человек, что на 0,1% меньше по сравнению с предыдущими сутками. Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 115 026 человек, умерли от инфекции 19 767 человек, выздоровели - 791 598. За все время пандемии в Украине больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (117 217), Одесской (75 663) и Харьковской (72 570) областях. Ранее сообщалось, что в Украине за 9 января COVID-19 обнаружили у 5011 человек.

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