В Україні залишаються знеструмленими 120 населених пунктів

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Фото: з відкритих джерел

В Україні в результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) станом на ранок 16 грудня без світла залишаються 120 населених пунктів у Чернігівській області.

Про це повідомляє RegioNews посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За станом на 7.00 16 грудня в результаті ускладнення погодних умов з 14 на 15 грудня (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач, залишаються знеструмленими 120 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що на ранок 16 грудня транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено.

Раніше повідомлялося, що в Україні через ожеледицю сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів.