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16 грудня 2020, 09:49 7

В Україні залишаються знеструмленими 120 населених пунктів

16 грудня 2020, 09:49 7
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні в результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) станом на ранок 16 грудня без світла залишаються 120 населених пунктів у Чернігівській області.

Про це повідомляє RegioNews посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За станом на 7.00 16 грудня в результаті ускладнення погодних умов з 14 на 15 грудня (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач, залишаються знеструмленими 120 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що на ранок 16 грудня транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено.

Раніше повідомлялося, що в Україні через ожеледицю сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів.

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