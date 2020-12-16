В Україні залишаються знеструмленими 120 населених пунктів
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
В Україні в результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) станом на ранок 16 грудня без світла залишаються 120 населених пунктів у Чернігівській області.
Про це повідомляє RegioNews посиланням на пресслужбу ДСНС України.
За станом на 7.00 16 грудня в результаті ускладнення погодних умов з 14 на 15 грудня (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач, залишаються знеструмленими 120 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що на ранок 16 грудня транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено.
Раніше повідомлялося, що в Україні через ожеледицю сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів.
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