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16 декабря 2020, 09:49 7

В Украине остаются обесточенными 120 населенных пунктов

16 декабря 2020, 09:49 7
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Фото: из открытых источников
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В Украине в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) по состоянию на утро 16 декабря без света остаются 120 населенных пунктов в Черниговской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По состоянию на 7.00 16 декабря в результате осложнения погодных условий с 14 на 15 декабря (мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 120 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что на утро 16 декабря транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за гололеда сотни аварий на дорогах, обесточены свыше 170 населенных пунктов.

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