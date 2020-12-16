В Украине остаются обесточенными 120 населенных пунктов

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Фото: из открытых источников

В Украине в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) по состоянию на утро 16 декабря без света остаются 120 населенных пунктов в Черниговской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По состоянию на 7.00 16 декабря в результате осложнения погодных условий с 14 на 15 декабря (мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 120 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что на утро 16 декабря транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за гололеда сотни аварий на дорогах, обесточены свыше 170 населенных пунктов.