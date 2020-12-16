В Украине остаются обесточенными 120 населенных пунктов
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
В Украине в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) по состоянию на утро 16 декабря без света остаются 120 населенных пунктов в Черниговской области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
По состоянию на 7.00 16 декабря в результате осложнения погодных условий с 14 на 15 декабря (мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 120 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что на утро 16 декабря транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за гололеда сотни аварий на дорогах, обесточены свыше 170 населенных пунктов.
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