Комітет Ради затвердив проєкт Держбюджету-2021

Також були внесені зміни до Бюджетного кодексу

Також були внесені зміни до Бюджетного кодексу

Фото: з відкритих джерел

Бюджетний комітет Верховної Ради України затвердив проєкт Бюджету на 2021 рік та вніс зміни до Бюджетного кодексу.

Як передає RegioNews, про це у своєму Telegram-каналі заявив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

Бюджетний Комітет після 2 годин дискусій затвердив Бюджет на 2021 рік і зміни до Бюджетного кодексу. Синхронно голосували: "Слуги народу" + "Довіра" + "За майбутнє" + "Батьківщина". І один депутат від "ЄС". Ось вам і голоси на бюджет", - написав нардеп.

Зазначається, що члени комітету підтримали також проєкт внесення змін до Бюджетного кодексу та проєкт кошторису Верховної ради на наступний рік.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що у фракції готові підтримати проєкт держбюджету від МОЗ, який передбачає майже дворазове збільшення витрат на медицину.