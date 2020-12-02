Рада ужесточила ответственность за продажу электронных сигарет детям

Законопроект №3628 поддержали 309 народных депутатов

Законопроект №3628 поддержали 309 народных депутатов

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками правительственный законопроект №3628 о внесении изменений в законодательство относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Соответствующее решение поддержали 309 народных депутатов Украины, передает RegioNews.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство в части усиления административной ответственности, установление запрета продажи электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями.

Так, внесенные изменения предусматривают, что продажа несовершеннолетним с рук, с лотков, в помещениях или на территориях, запрещенных законом, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, будет караться наложением штрафа от 400 до 800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Напомним, 1 декабря Рада направила на повторное второе чтение законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Автор документа - президент Владимир Зеленский.